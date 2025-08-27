チャンネル登録者数117万超の人気YouTuber・オムライス兄さんが、2025年8月23日にYouTubeのショート動画を更新。体脂肪率3％のバキバキボディを公開した。20キロ増量→13キロ減量で大変身オムライス兄さんは、主にオムライスを作る動画で人気を集めている。細身の印象が強かったが、24年9月、YouTubeで「筋肉の大会に出ることになりました」と報告。25年3月には「20kg増えてしまいました...」と明かし、たるんで見える上半身を公開