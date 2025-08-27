モデルの前田典子さんは8月26日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫と息子の顔出しモデルショットを公開しました。【写真】前田典子のイケメン夫＆息子「家族shot素敵です」前田さんは「家族で雑誌の撮影は久しぶりで楽しかったありがたい家族の記録となります」とつづり、2枚の写真を投稿。夫でモデルの日比野玲さんと、イケメンな息子とのスリーショットです。3人で密着してソファに腰掛けており、仲の良さが伝わってきます