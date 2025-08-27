タレントのスザンヌ（38）が25日、Instagramを更新。水着姿でプールを楽しんでいる動画を公開し、話題になっている。【映像】スザンヌの水着姿（動画あり）Instagramでは、11歳の息子の顔出しショットや、一緒にビーチクリーンをしている様子なども投稿してきたスザンヌ。25日の投稿では、「夏休み本当に！最後の最後の旅は宗像大島リゾート、神守る島、大島。はじめてお邪魔したけどね、天国みたいな場所だ！しあわせすぎて泣