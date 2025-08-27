高温に関する早期天候情報（北海道地方） 【画像】北海道・全国の今後の天気 令和７年８月２５日１４時３０分 札幌管区気象台発表 北海道地方８月３１日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．７℃以上 北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日も多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続