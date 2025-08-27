気象台は、午前11時14分に、大雨警報（浸水害）を南砺市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・南砺市に発表 27日11:14時点西部では、27日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■南砺市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水27日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量40mm