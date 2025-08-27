27日午前11時現在、JR東日本の新潟地区の複数線区で落雷による信号故障を原因とする列車の運転見合わせが発生しています。 JR東日本新潟支社によりますと、午前9時半頃、信越本線内で信号が赤から青に変わらないトラブルが発生しました。このため、信越本線・羽生田～新潟間、羽越本線・新津～京ヶ瀬間、磐越西線・新関～新津間で運転見合わせとなりました。駅間に止まったままの列車は無いということです。