あなたは読めますか？突然ですが、「奢侈」という漢字読めますか？日常生活ではあまり見かけない言葉ですが、小説や歴史の教科書などで目にすることがあるかもしれません。気になる正解は……「しゃし」でした！「奢侈」とは、「度を越えて、金銭や物資をぜいたくに使うこと」を意味します。「奢侈品（しゃしひん）」「奢侈な暮らし」のように、必要以上にお金や物をかけている様子を表すときに使われる言葉です。「贅沢（ぜいたく