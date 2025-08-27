あなたは読めますか？突然ですが、「叢書」という漢字読めますか？図書館や書店などで見かけることがある言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「そうしょ」でした！「叢書」とは、統一されたテーマや形式に基づいて、シリーズとして出版される書物のことを指します。学術的な専門書や古典文学の全集など、複数の巻からなる出版物に対して用いられることが多い言葉です。「近代文学叢書」や