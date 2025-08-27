【漫画】本編を読む『限界独身女子(26)ごはん』（的場りょう/KADOKAWA）は、タイトル通り心身ともに疲れ果てた26歳の独身女性を描いた物語。忘れかけていた「食べること」と向き合うことで、少しずつ前に進んでいく姿を描く。仕事や人間関係、日々の生活にすり減らされているすべての人に、静かに寄り添い、背中をそっと押してくれる作品である。主人公は独身女子・柊美夜子、26歳。半年前、仕事で限界を迎え、心身ともに限界寸