8月23日、秋篠宮家の次女・佳子さまが大阪・関西万博を視察された。日本政府のパビリオン「日本館」で隕石の展示をご覧になったほか、伝統的工芸品「津軽塗」の製作体験ブースを訪問。また、ブラジルやペルーのパビリオンを巡られた。【写真】佳子さまの「赤がアクセントのセブンティーズな着こなし」と「青を差し色にしたドットスタイル」この日、白地にドット柄のワンピースをお召しになり、腰回りには赤のベルトを身につけ