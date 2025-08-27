フィリピンでの事業を巡る無登録の社債販売事件で、虚偽の投資話で金をだまし取ったとして、警視庁は２７日、同国の金融関連企業「エスディビジョンホールディングス」実質的経営者の須見一被告（４５）（兵庫県宝塚市）ら男女３人を詐欺容疑で再逮捕した。発表によると、３人は共謀して２０２２年１１月〜２３年２月、大阪府と岐阜県に住む４０〜６０歳代の男性４人に「年利１５％の利息を受け取れる」とうそを言い、同社の