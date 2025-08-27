来年春のセンバツ甲子園につながる秋の高校野球三重県大会の組み合わせ抽選会が26日、津市内で行われました。今年の大会から熱中症対策のため、これまで8月に行われていた地区予選を行わず、全ての学校が県大会に出場できるようになりました。抽選会には各高校の監督らが出席し、くじを引いて対戦カードを決めました。抽選の結果、今年の夏の甲子園に出場した津田学園は初戦で白山と四日市南の勝者と対戦、去年秋の優勝校・海星は