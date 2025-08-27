三重県亀山市の新名神高速道路で、乗用車が逆走し避けようとした車が巻き込まれた事故で、危険運転致傷と道路交通法違反の罪に問われているペルー国籍の男の初公判が26日、津地方裁判所で開かれ、男は起訴された内容を認めました。危険運転致傷と道路交通法違反の罪に問われているのは、ペルー国籍のロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス被告（35）です。起訴状などによりますとエリアス被告は、今年5月、新名神高速道路の下り線を