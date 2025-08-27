秋田市や由利本荘市など、3つの市と1つの町で起きている停電で、約500軒が復旧を待っています。東北電力ネットワークによりますと、午前11時現在で停電しているのは、秋田市は新屋南浜町の約200軒です。停電の原因はわかっていませんが、午後7時ごろ復旧の見通しです。由利本荘市は出戸上野、中梵天、東梵天地区の約370軒で停電しています。停電は雷による影響が原因とみられていて、正午ごろ復旧の見通しです北秋田市森吉地