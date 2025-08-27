真田真一(25歳)の想い人は、会社の先輩である石田ひかり(31歳)。仲良くランチを取る仲だが、ひかりは真田の気持ちに1ミリも気づいていない。「自分のことを自分以上にわかってくれる存在がほしい」と語るひかりに、真田は「ふーん…」。そんな全く進展の気配がなかった2人だったが、急にひかりが「もしかしたら、真田がそうなのかも…」と言い出した！真田にチャンス到来か!?【漫画】本作を読むもしかして、ついに想いが通じたか!?