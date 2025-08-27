瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎから夕方にかけては雨の降るところが多くなるでしょう。雷を伴い激しく降るおそれがあります。天気の急変や雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山で34度、津山で32度、高松で36度でしょう。岡山県と香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。日中も涼しい場所で過ごすようにしてください。 28日もおおむね曇りで、雷雨のところがあ