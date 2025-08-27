東北日本海側北部では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となっている所があります。２７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、２７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】東北・全国の今後の天気 ［気象概況］低気圧が日本海北部にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が日本海にのびて