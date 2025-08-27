タレントのなかやまきんに君の元マネージャーの男が、知人の男性から金をだまし取った疑いで再逮捕されました。なかやまきんに君の元マネージャー飯尾雄一容疑者は2024年、知人の男性に「韓国にいる親族の会社から服を仕入れて日本人向けにネットで売っている。絶対に儲かります。利息をつけるからお金を貸して欲しい」と嘘の話を持ちかけ、850万円をだましとった疑いが持たれています。飯尾容疑者はマネージャーの仕事をするなか