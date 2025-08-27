ニット製品の製造を手がける新潟県五泉市の南沢テキスタイルが新潟地裁より破産手続きの開始決定を受けた。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、1896年に創業し、1954年2月に法人改組された南沢テキスタイルは、大手アパレル業者を得意先として、セーターやカーディガンなど主に婦人向けの高価格帯のニット製品のほか、スーツ、ワンピースなども手がけ、1989年2月期には