今日27日、九州は前線の南下に伴い、大気の状態が非常に不安定です。午後はさらに雷雲が発生しやすくなるでしょう。落雷や突風、急な激しい雨にご注意下さい。雷雲が近づく兆しがあったら、早めに建物の中など安全な場所へ避難しましょう。27日はさらに大気不安定今日27日は、低気圧が発達しながら北海道の北を北東へ進み、寒冷前線が日本海から本州付近を南下する見込みです。九州付近では前線ははっきりしませんが、湿った空気の