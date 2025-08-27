◆イングランド・リーグ杯カラバオカップ２回戦ノリッジ０―３サウサンプトン（２６日・キャロウロード）英２部、チャンピオンシップ所属チーム同士の対戦はサウサンプトンが快勝した。前半４２分、ＦＷアーチャーの左足ゴールで先制すると、後半１７分には後方からのパスをＦＷフレイザーが右足で決めて追加点を奪った。２２歳ＭＦ松木玖生（くりゅう）は後半１８分からピッチに立つと、迎えた同３６分、右サイドからドリ