オリオールズの菅野智之投手が、密かなるメジャー記録を樹立していた。２５日（日本時間２６日）、本拠地でのレッドソックス戦で新人捕手のバサロと初バッテリー。今季の新人最年長となる３５歳と３１８日を迎えた菅野がマウンドに上がり、２１歳と１２日になったメジャー最年少選手がマスクをかぶった。球団広報によると、年齢差「１４年と３０７日」は、新人バッテリーとして、ボルティモア移転の１９５４年以降、球団史上最大