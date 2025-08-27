お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が９月２９日スタートのＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演することが２７日、同局から発表された。２人は朝ドラ初出演となる。「怪談」で知られる小泉八雲ことラフカディオ・ハーンと、妻の小泉セツの物語をモチーフにしたストーリー。ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）と夫のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が暮らす家の庭に住む蛇と蛙（カエル）の声を姉