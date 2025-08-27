特急「うずしお」として運転JR四国は2025年8月26日、特急「うずしお」にアンパンマン列車2編成を導入すると発表しました。【オレンジと青】JR高徳線「アンパンマン列車」のデザインと運転時刻（画像）アンパンマン列車は、テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」とコラボレーションした観光列車です。JR四国の土讃線や予讃線の特急列車などとして2000年から運行されています。今回は、登場25周年記念事業の一環で、高松と徳