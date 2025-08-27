【新華社成都8月27日】中国四川省の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地で25日、今年生まれた赤ちゃんパンダが一般公開された。赤ちゃんパンダたちが寄り添いながらうつ伏せで寝る、かわいらしい姿が見られた。（記者/薛晨、余里）