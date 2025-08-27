先ほど、東京都心の最高気温が35℃を突破し、観測史上最長かつ最多の猛暑日記録となりました。【映像】東京都心の最高気温35℃に到達東京都心は、強い日差しや南風の影響で朝から気温が急上昇しています。午前10時42分に早くも35℃に到達し、27日で10日連続、ことし23日目の猛暑日となりました。これは、150年の観測の中で、猛暑日連続日数が史上最長かつ年間の猛暑日日数が史上最多の記録更新です。昼夜を問わず熱中症に警