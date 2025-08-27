将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第5局は8月27日、徳島市の「渭水苑」で現在対局中だ。2日目午前のおやつには、藤井王位が「季節のフルーツ」、永瀬九段が「季節の和菓子」を注文した。【映像】まるで宝石!? 藤井王位が選んだ“フル盛り”永瀬九段の封じ手開封から再開された“真夏の七番勝負”第5局。午前10時の