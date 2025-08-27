豪ドル円1週間ぶりに96円付ける月次CPIが1年ぶり高水準で9月利下げ観測後退 豪州の7月消費者物価指数（月次ベース）は+2.8%と前回の+1.9%から大きく上昇、昨年7月以来の高水準となった。市場予想の+2.3%も上回った。アルコール・タバコ、衣類・履物、住宅の上昇が目立った。予想を上回るCPIを受け9月の追加利下げ観測が後退している。きのう公表された豪中銀議事録は、さらなる利下げを示唆するハト派な内容だっ