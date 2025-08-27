数匹のリスが木の上をかけずり回っている。地面に降りると落ちていた木の実のようなモノをモグモグ。なかには行きかう人を恐れる様子もなく、愛らしい仕草で近づくリスもいた――。記者が訪れたのは、神奈川県横浜市にある私鉄駅からほど近い一般の公園だ。休日のため、幼い子どもを連れた家族が目立つ。そんな誰もが利用できる公園で可愛い姿を見せていたのが複数のタイワンリス。台湾に起源を持つ「特定外来生物」だ。「もともと