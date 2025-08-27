非日常体験ができるテーマパーク。まるで童心に帰ったかのように、大人も無邪気に遊べる特別な空間ですよね。そんなテーマパークに対する情熱は、誰しも同じとは限りません。人混みが苦手な人や文句が多い人などもいるため、そのタイプと一緒にテーマパークに行くとストレスが溜まるだけなのでやめておいたほうが無難です。今回は、テーマパークに何時に行くかで彼氏と揉めた話をご紹介いたします。「そんなに早く行くつもりなの？