「芸能界での交友関係とは徐々に遠ざかっているのか、現在中居さんを支えているのはごく一部の人々のようです」こう語るのは芸能関係者。芸能界引退から早くも7カ月が経った中居正広氏（53）だが、失ったものは“スターの座”だけではなかった。「元フジテレビの女性アナウンサーAさんとの一連のトラブルが報じられた当初から元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）はテレビ番組でたびたび中居さんに言及しており、6月15日の『そこ