プロ野球・巨人の坂本勇人選手は偉業に王手をかけた田中将大投手について語りました。今月21日、同学年の盟友である田中投手が5回1失点の好投で白星。140日ぶりの今季2勝目で日米通算200勝にあと1勝としました。その試合、ベンチで見届けた坂本選手は、「僕らにはわからないプレッシャーがあると思いますし、チーム全員が“なんとか勝たせたい”とずっと思ってる。ベンチにいたんで見守ることしかできないですけど“頑張れ〜！”っ