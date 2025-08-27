オリックス戦始球式プロ野球オリックスは26日、京セラドーム大阪でロッテと対戦し6-5で勝利した。始球式には、早実、早大などで投手として活躍した内田聖人さんが登板。投じた一球は145キロを計測。球場をどよめかしたが、「鍛え直します」と反省していた。内田さんは黒のユニホーム姿でマウンドに上がり、力強いフォームから投球。スコアボードに145キロが表示されると、観客から拍手と驚きの声が上がった。しかし、球は高め