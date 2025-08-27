26日のDeNA戦プロ野球、阪神の大山悠輔内野手が会心のガッツポーズを見せた。26日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦の9回に逆転2ラン。普段はそれほど感情を露わにしない男の歓喜のアクションに、虎党も驚いた。0-2で迎えた9回。阪神は1死一、三塁から佐藤輝明の犠飛で1点差に。続く2死一塁で打席に入ったのが大山だ。DeNA・入江の外角直球をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。逆転2ランを放った大山は右手を突き上げ