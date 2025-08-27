やまびこは小動き。２６日取引終了後、アラブ首長国連邦に販売会社を設立すると発表した。中近東市場の販売体制強化と市場開拓を図る狙いがある。今第４四半期に設立し、来年第１四半期に事業を開始する予定。 出所：MINKABU PRESS