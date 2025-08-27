NHKは27日、9月29日放送開始の次期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の新たな出演者を発表した。お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が主人公夫婦を見守る蛇と蛙役で朝ドラ初出演する。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を女優・郄石あかりが、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務