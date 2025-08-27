午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７４９、値下がり銘柄数は７８５、変わらずは８３銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、空運、水産・農林、非鉄金属など。値下がりで目立つのはその他製品、保険、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS