日本列島は高気圧に覆われ、２７日も朝から全国的に気温が上がった。東京都心では午前１１時までに３５・３度に達して１０日連続の猛暑日となり、過去最長記録を更新した。年間の猛暑日の日数も２３日となり最多を更新した。気象庁によると、午前１１時までに埼玉県鳩山町で３６・３度、東京都青梅市で３６度、群馬県桐生市で３５・６度を観測するなど、猛暑日となる地点が相次いでいる。厳しい暑さは当面続くとみられ、気象庁