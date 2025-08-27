米ウェブメディアのジ・インフォメーションは２６日、米スマートフォン大手アップルが、ＡＩ（人工知能）検索サービスを手がける米新興企業パープレキシティの買収を検討していると報じた。パープレキシティの企業価値は１８０億ドル（約２・７兆円）に上るとみられており、実現すれば、アップルにとって過去最大規模の買収案件となる。アップルは生成ＡＩサービスの導入の遅れが指摘されており、仏新興ＡＩ企業のミストラルＡ