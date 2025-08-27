鹿児島県の神村学園高等部は27日、女子硬式野球部の男性監督（50）が、京都府の遠征先でマイクロバスを運転中に道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで摘発されたと明らかにした。バスには部員が乗っていたが、けが人はいなかったという。