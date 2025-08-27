山口県警によりますと旧長生炭鉱の潜水調査で回収された骨のようなもの4点について、鑑定の結果、「人骨」と判明したということです。宇部市の旧・長生炭鉱では1942年（昭和17年）に落盤による水没事故が起き、朝鮮半島出身者を含む183人が犠牲となっています。遺骨の回収に向けた市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」による潜水調査は、去年から行われていて、25日はじめて人の骨とみられるもの３本を回収、また26日、人の