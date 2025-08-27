食楽web ●創業100周年を迎えた『雪印メグミルク』から、後発酵に着目したバター「The 発酵BUTTER」を2025年9月1日より東日本限定で発売スタート。その魅力とは？ バター製造開始から100年の節目を迎える『雪印メグミルク』。日本の乳製品を代表する同社から、「The 発酵BUTTER」が2025年9月1日（月）より東日本限定で発売されます。 完成したバター粒に発酵させたミルクを練り込む「後発酵」製法