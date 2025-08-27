ファミリー工房は、再生可能エネルギー導入支援事業「Fami Recharge(ファミリチャージ)」の専用ホームページを2024年8月26日より開設。 ファミリー工房「Fami Recharge(ファミリチャージ)」専用ホームページ  ファミリー工房は、再生可能エネルギー導入支援事業「Fami Recharge(ファミリチャージ)」の専用ホームページを2024年8月26日より開設します。  ■Fami Rechargeの3つの特長  (1) ワン