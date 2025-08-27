先週、最新フラッグシップ機「Pixel 10」シリーズを発表したGoogle。同社は、iPhoneからPixelスマートフォンへの乗り換えをさらにもっとスムーズにしようと取り組んでいます。 ↑iPhoneユーザーを奪い取る絶好のチャンス！（画像提供／Samuel Angor／Unsplash）。 Googleは、すでにiOS向けに乗り換え支援アプリ「Android Switch」を提供しており、iPhoneからの移行を簡単にできるようサポートしています。 そんな同社が、