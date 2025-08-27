日本維新の会の石井章参議院議員が、秘書としての勤務実態がないにも関わらず公設秘書として届け出て国から給与を不正に受け取っていた疑いがあるとして、東京地検特捜部は詐欺の疑いで、参議院議員会館の事務所などに捜索に入り、強制捜査に乗り出しました。特捜部は、今後関係者から事情を聴くなど実態解明に乗り出す方針です。