イーロン・マスク氏が率いる民間企業スペースXは、巨大ロケット「スターシップ」の10回目の無人飛行試験を行い、「スターリンク」の模擬衛星を宇宙空間に放出することに初めて成功しました。スペースXが月や火星の有人飛行を目指して開発中の巨大ロケット「スターシップ」は26日午後、アメリカ・テキサス州から打ち上げられました。飛行試験は順調に進み、およそ20分後には、衛星通信サービス「スターリンク」の模擬衛星を宇宙空間