２６日、国務院が開いた第１５回テーマ学習会。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京8月27日】中国国務院は26日、「サービス貿易のイノベーション発展を加速し、貿易発展の新たな原動力を積極的に育成する」と題した第15回テーマ学習会を開いた。李強（り・きょう）国務院総理が学習会を主宰した。