お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が27日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。女優二階堂ふみとの結婚の話題に本音を漏らした。火、水曜キャスターの武田鉄矢が休みのため、月、金キャスターを務めるカズレーザーが代打出演。番組の終盤、前日に行われカズレーザーが出席した消防啓発イベントの様子がVTRで紹介された。その中で「（結婚祝いの）お返しに