ドジャースは26日（日本時間27日）、救援陣の柱であるアレックス・ベシア投手（29）が右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）入りすると発表した。IL入りは8月23日にさかのぼって適用される。代わりに出産に立ち会うために「父親リスト」に登録されていた先発左腕ブレーク・スネル投手（32）が復帰した。ベシアは今季バンダに次ぐチーム2位の59試合に登板。3勝2敗22ホールド4セーブで防御率2.75と抜群の安定感を発揮。救援でさま