お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が26日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。冷え性に悩まされていることを明かした。今回のテーマは「夏の冷え性」。女性の8割以上が悩まされており、夏でもクーラーの冷気などの影響で冷えを感じている女性芸能人がトークを繰り広げた。バービーは「私のこと見たら冷えてるなんて思わない。パワーが熱を発しているように見えるんですけど